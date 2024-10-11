Türkiye’de akaryakıt fiyatların arka arkaya zamlar gelmeye devam ediyor. Dün mazot litre fiyatlarına gelen zam sonrasında bugün ise benzin litre fiyatlarına zam geldi. Arka arkaya gelen zamlar sonrasında akaryakıt firmalarının tabelalarına da zamlar yansıdı. Değişen pompa fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatlarındaki son durum da ortaya çıktı.

Brent Petrol Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Arttırıyor

İsrail, Rusya, Ukrayna, Lübnan ve Filistin bölgelerinde yüksek gerilim, petrol fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Yapılan son değerlendirmelerde 100 dolara kadar çıkış yaşanabileceği belirtilirken akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceği de vurgulanıyor. Dün 77 kuruş artan mazot fiyatları sonrasında bugün ise benzin fiyatlarına 77 kuruşluk zam geldi.

İşte Motorin Zammı Sonrası Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Tablo

Motorin – 43.51

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan – 43.69

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1’i geçenler) – 25.01

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler) – 31.06

Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler) – 27.92

Gazyağı – 37.3

Akaryakıt fiyatlarındaki son tablo bu şekilde yansıdı. İllere göre akaryakıt fiyatlarındaki son tablo ise şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43,65 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin litre fiyatı: 43,36 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43,89 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR