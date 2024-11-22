Uluslar arası piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrasında gözler Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatlarıyla orantılı bir şekilde artışı yapılan akaryakıtta 22 Kasım itibariyle yeni bir zammın yapılacağı duyuruldu. LPG, motorin ve benzin için hangisine zam yapılacağı ve zammın ne kadar olacağı merak ediliyor.

22 Kasım Motorin Zammı

22 kasım motorin zammı resmen duyuruldu. Bu gece itibariyle motorin litre fiyatına 1,25 lira artış uygulanacak. Geçtiğimiz günlerde benzin litresine 60 kuruş seviyesinde indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarında ise bu gece itibariyle 1,25 liralık fark yansıtılacak ve litre fiyatı artacak. Motorin dışında LPG ve benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmayacak.

Benzin zammı öncesinde illere göre motorin fiyatları ise şöyle;

İstanbul

Benzin 42,33 TL

Motorin (mazot) 44.15 TL

LPG (otogaz) 26.03 TL

Ankara

Benzin 42,75 TL

Motorin (mazot) 43,46 TL

LPG (otogaz) 26.04 TL

İzmir

Benzin 43,24 TL

Motorin (mazot) 43,96 TL

LPG (otogaz) 25.94 TL