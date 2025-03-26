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Motorine zam: 26 Mart 2025 akaryakıt fiyatları

Benzinin ardından motorine zam yapılması sonrasında güncel akaryakıt fiyatları ve artışın detayları merak ediliyor. 

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Ali Editör
Motorine zam: 26 Mart 2025 akaryakıt fiyatları

Benzinin litresine dün 1.51 TL zam yapılmıştı. Benzindeki artışın ardından motorine ve LPG’ye zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, motorine de bugünden geçerli olmak üzere 1.42 TL zam geldi. Zammın netlik kazanmasının ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. 

Güncel Akaryakıt Fiyatları 26 Mart 2025

Benzin ve motorindeki fiyat artışının ardından üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.56 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.92 TL

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