Motorine zam: 26 Mart 2025 akaryakıt fiyatları

Benzinin litresine dün 1.51 TL zam yapılmıştı. Benzindeki artışın ardından motorine ve LPG’ye zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, motorine de bugünden geçerli olmak üzere 1.42 TL zam geldi. Zammın netlik kazanmasının ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.
Benzin ve motorindeki fiyat artışının ardından üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.56 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.92 TL