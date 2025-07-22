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    Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksit Ödemelerinde Son Tarih Yaklaştı

    Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaştı; gecikme durumunda faiz ve e-haciz işlemleri devreye girecek.

    2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Araç sahipleri, Temmuz ayının sonuna kadar ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Bu yılın ikinci taksit ödemeleri için belirlenen son gün ise 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

    Vergi yükümlüleri ödemelerini; Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, mobil uygulamalar, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ya da vergi daireleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

    Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde, borç üzerine gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca ödenmemiş vergiler için ilerleyen dönemlerde e-haciz işlemleri de başlatılabiliyor.

    Mağduriyet yaşamaması adına MTV ödemelerini son güne bırakmamak önemli.

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