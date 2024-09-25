Mükelleflere yönelik yeni uygulamalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi adına yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğü bakanlıkta, yeni uygulamalar ile işlerin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği ifade edildi.

Ba-Bs Uygulamasına Son Verildi

Yapılan en büyük yeniliklerden birisi Ba-Bs uygulamasının kullanım dışı bırakılması oldu. 2005 yılı itibariyle başlayan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. 1.6 milyon mükellefi doğrudan etkileyen değişiklik, Ba-Bs kullanımındaki zorlukları da ortadan kaldıracak.

Elektronik Tebligat Yetkileri Artıyor

Elektronik Tebligat sisteminin yetkilerinin de genişletileceği belirtildi. 8 kamu kurumunu tarafından ortak bir şekilde kullanılan uygulama, tasarruf sağladığı gibi işlerdeki hataları ortadan kaldırıyor ve resmi işlerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Bu uygulamanın yetkileri daha da genişletilecek. Buna göre ilk hamlelerden birsi sıfır araç alımlarında uygulanacak. 1 Ocak 2025 itibariyle sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Bu konuda ise istisna uygulanacak. İstisnaya tabi olacaklar ise şöyle;

Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar

Uluslar arası kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan T.C. vatandaşı olmayanlar

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olanlar

Malul ve engelliler

18 yaşını doldurmamış olanlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre değişikliklerde diğer öne çıkanlar şöyle;