Mükelleflere yönelik yeni uygulamalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi adına yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğü bakanlıkta, yeni uygulamalar ile işlerin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği ifade edildi.
Ba-Bs Uygulamasına Son Verildi
Yapılan en büyük yeniliklerden birisi Ba-Bs uygulamasının kullanım dışı bırakılması oldu. 2005 yılı itibariyle başlayan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. 1.6 milyon mükellefi doğrudan etkileyen değişiklik, Ba-Bs kullanımındaki zorlukları da ortadan kaldıracak.
Elektronik Tebligat Yetkileri Artıyor
Elektronik Tebligat sisteminin yetkilerinin de genişletileceği belirtildi. 8 kamu kurumunu tarafından ortak bir şekilde kullanılan uygulama, tasarruf sağladığı gibi işlerdeki hataları ortadan kaldırıyor ve resmi işlerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Bu uygulamanın yetkileri daha da genişletilecek. Buna göre ilk hamlelerden birsi sıfır araç alımlarında uygulanacak. 1 Ocak 2025 itibariyle sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Bu konuda ise istisna uygulanacak. İstisnaya tabi olacaklar ise şöyle;
- Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar
- Uluslar arası kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan T.C. vatandaşı olmayanlar
- Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olanlar
- Malul ve engelliler
- 18 yaşını doldurmamış olanlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre değişikliklerde diğer öne çıkanlar şöyle;
- POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar birleştirildi. Bu kurallara uymayanlar için cezai işlem uygulanacak.
- Bildirimlerin usulleri net olarak belirlendi
- Tüm vergi işlemleri elektronik ortamlar yapılabilecek.
- Mükellefler, aracılık ve sorumluluk konusunda mali müşavirleri bilgilendirebilecek.