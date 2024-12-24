Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşları zamlı olarak ödenmeye başlanacak. 2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranlarının ortalamalarına göre belirlenecek zam oranlarında SSK, Bağ-kur ve Memur emeklileri için ne kadar zam yapılacağı büyük oranda netlik kazandı. Konu ile ilgili yapılan yeni bir araştırma ile birlikte Ocak 2025 emekli maaşları tablosu da ortaya çıkarıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, tarafından hazırlanan bu tablo dahilinde emekli maaşlarında zam oranının maksimum ulaşabileceği rakamlar belirlendi. Uzman isme göre 2026 itibariyle enflasyon %46 oranında gerçekleşecek. Bu doğrultuda ise emekli maaşlarına yapılacak olan zam %17.05 olacak. Maksimum bu oranda zam beklenildiğini söyleyen uzman isim daha sonrasında ise emeklilerin alacağı maaşları kalem kalem hesapladı.

2025 Ocak Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

%17.05 oranında zam alacak olan emekliler böylece kolayca hesaplama yaparak maaşlarının ne kadar artacağını bulabiliyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeni ile %5 oranında daha düşük bir maaş artışı alacak ve %12.05 oranında memur emekli maaşlarına zam yapılacak.

Ocak 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ocak 2025 itibariyle en önemli konulardan bir tanesi en düşük emekli maaşı olacak. Zira 2024 yılında 12.500 TL seviyesine çıkarılan ve kök maaş nedeniyle hala çözümlenemeyen en düşük emekli maaşlarının 2025 Ocak itibari ile 15.000 TL seviyesini yükseltilmesi bekleniyor. Böylece tüm emekliler için kök maaşı düşük olanlar 2500 TL oranında bir zam almış olacak.