2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 2 Eylül itibariyle başlıyor. 1. sınıfların uyum haftasıyla başlayacak yeni dönem öncesinde okul hazırlıkları da başladı. Okul hazırlıklarında geçtiğimiz yıl çanta dahil tüm ihtiyaçlar ortalama 1000 TL ile dolarken bu yıl aynı fiyata sadece çanta alınabiliyor. Yüzde 70 oranında artan kırtasiye fiyatları nedeniyle aileler bu yıl ciddi bir kırtasiye masrafını karşılamak durumunda kalacak.

Kırtasiye Ücretleri Arttı Çanta 1000 TL Oldu

Kalem, defter, suluk gibi pek çok ihtiyacın olduğu okullar için listeler oldukça uzun. Pek çok devlet okulu yasal çerçevede yasak olmasına rağmen velilerden a4 kağıdı gibi ek ürünler de istiyor. Listenin uzaması ise kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında daha yüksek ücretlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yerli ya da ithal marka fark etmeksizin yeni sezon öncesinde kırtasiye ürünlerindeki fiyatlar değişti. Yüzde 70’e varan zamlar sonrasında geçen yıl aynı fiyata alınan ürünlerin aynı fiyattaki karşılığı sadece çanta oluyor.

Vatandaşlar ise kırtasiye ürünlerindeki KDV oranının düşürülmedi yönünde hükümete çağrı yaptı.