Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın geniş ürün gamında yer alan modellere sıfır faizli kredi imkanları ve KOBİ’lere özel avantajlar sunuluyor.

Opel Corsa Aralık Kampanyası

Opel’in en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Opel Corsa, aralık ayı boyunca 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle kullanıcıları bekliyor. Opel Astra, aynı koşullarla sunulan cesur ve yalın tasarımıyla öne çıkıyor.

Opel Crossland Aralık Kampanyası

SUV modellerde de avantajlı fırsatlar devam ediyor. Opel Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunulurken, markanın modern tasarımı ve dijital kokpitiyle dikkat çeken modeli Opel Mokka, benzer kredi olanaklarıyla bayilerdeki yerini alıyor.

Opel’in SUV segmentindeki amiral gemisi Grandland, 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka Aralık Kampanyası

Tam elektrikli modellerde Opel, Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini 250 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla kullanıcılara sunuyor.

Yeni Combo Cargo Aralık Kampanyası

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari araç kullanıcılarına hitap eden Opel, hafif ticari ürün gamında sunduğu kampanyalarla da öne çıkıyor. Yeni Combo ve Yeni Zafira 250 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 700 bin liraya yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Yeni Combo Cargo ise 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Yeni Vivaro Cargo ve yeni Vivaro City Van’da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca yeni Movano modelinde aralık ayına özel 350 bin liraya 12 vadeli yüzde sıfır faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Opel, müşterilerine showroom ziyaretlerinin yanı sıra çevrim içi rezervasyon fırsatları da sunuyor. Aralık ayına özel avantajlı fiyat ve kredi seçeneklerinden faydalanmak isteyenler, Opel Türkiye’nin internet sitesinden modelleri keşfedebiliyor ve çevrim içi satın alma imkanını değerlendirebiliyor.