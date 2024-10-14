Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu tarafından yapılan açıklamalar Türkiye’de büyük destek gördü. Başkan Eroldu, araç değiştirme desteği gibi desteklerin yürürlüğe girmesi gerektiğini ve böylece Türkiye’nin trafikte çok daha çevreci, ekonomik ve güvenli olabileceğini ifade etti.

Otomobil sektöründe son dönemlerde düşen grafikler pek çok yan sektörü de derinden etkiledi. Araç almak isteyen vatandaşlar yüksek kredi faizleri ve fiyatlar nedeniyle araç alamazken bayiler de araç satışı yapamıyor. Bu sorunun giderilmesi adına ise 13 yaş ve üzeri otomobil sahipleri için araç değiştirme desteği kapsamında yeni düzenlemenin getirilmesi istendi.

Otomotiv Sektörü Yüzde 7 Geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotiv sektörü yüzde 7 oranında geriledi. İhracatta ise son yılda yaşanan düşüş paralel şekilde devam etti ve yüzde 1 olarak kayıtlara geçti. Parlak geçen otomotiv sektöründe son dönemlerde gerileme yaşanırken otomotiv sektöründe araç değiştirme desteği gibi düzenlemeler beklentileri yükseltti.

Araç Değiştirme Desteği Nasıl Olacak?

Eroldu’nun açıklamalara göre çevre kirliliğine sebebiyet veren 13 yaş ve üstü araç sayısının 10 milyonu aşmış durumda. Çevre kirliliğinin yüzde 95’ini oluşturduğu belirten bu araçların ve park konumundaki atıl araçların hurdaya ayrılması ve araç sahiplerinin de yeni araçlar alabilmesinin önünün açılması gerektiği belirtildi.

Araç değiştirme desteği piyasada büyük ilgi gördü ve desteklendi.