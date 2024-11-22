MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından meclise sunulan yeni düzenleme, büyük dikkat çekti. 25 yaş ve üstü araçları kapsayan düzenlemede, araçların hurdaya verilmesi ve yeni alınacak araçlarda ÖTV muafiyetinin sağlanması istendi. Düzenlemede sadece Türkiye’de üretimi yapılan araçlardan ÖTV alınmayacağı da belirtilmişti. Düzenleme henüz resmiyet kazanmamış olsa da Türkiye’de üretilen araçların hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye’de üretilen araçlar hangileri? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda olacak?

İşte ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Türkiye’de Üretilen Araçlar

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar şöyle;

– Fiat Egea

– Fiat Egea Cross

– Fiat Fiorino

– Ford Transit

– Ford E-Transit

-Ford Tourneo Custom

– Ford Transit Custom

– Ford Tourneo Courier

– Ford Transit Courier

– Hyundai i10

– Hyundai i20

– Hyundai Bayon

– Renault Megane Sedan

– Renault Clio

– Renault Duster

– Toyota Corolla

– Toyota CH-R

– Togg T10X

– Volkswagen Transporter