Türkiye’de yollardaki araçların çok yaşlı olması güvenlik açısından risk yaratırken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifinde hurda teşviki ile birlikte ÖTV’siz araç almanın önünün açılması istendi. 25 yaşındaki büyük araçları kapsayan yeni düzenleme henüz resmiyet kazanmadı. Ancak ÖTV’siz Araç Kanun Teklifi olarak geniş yer bulan bu durumun yürürlüğe girmesi istendi.

Hurda Teşviki ile ÖTV’siz Araç Alınacak

ÖTV’siz Araç Kanun Teklifi hurda teşviki ile sağlanacak. 25 yaştan daha büyük araç sahibi olanlar, araçlarını geri dönüşüme verecek. Böylece Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV muafiyeti ile araç satın alabilecek. Türkiye’de araç fiyatlarının büyük bir bölümünün ÖTV olması, araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmasını sağlayacak. 25 yaş ve üstü araçların yenilenmesi ve piyasada daha genç araçların kullanılması adına yapılacak bu işlem ile akaryakıt israfının da önüne geçilecek.

Araçların Yüzde 25’i 21 Yaşından Büyük

ÖTV’siz Araç Kanun Teklifinde “TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK’e göre Türkiye’de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.” denilerek araçların mevcut durumu da aktarıldı.

ÖTV’siz Araç Kanun Teklifi için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacak. Teklifin yürürlüğe girip girmeyeceği ise bilinmiyor.