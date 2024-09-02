Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle yatırım yapmak isteyenler için son dönemlerde en cazip ürün mevduatlar oldu. Bankaların mevduat faizlerinde yüzde 53 oranlarına kadar çıkmasıyla parasını mevduata yatıranlar aylık yüksek oranda kazanç sağlıyor. Merkez Bankası’nın yaptığı son açıklama ile beraber 1 aylık mevduata en yüksek faizin yüzde 53,92 oranlarına yükseldiği görüldü. 1 milyon lirası olan ve 1 yıl boyunca faizde parasını tutanlar ise yıllık 642 bin TL’ye kadar gelir sağlıyor.

İşte Mevduat Faizlerinde Son Durum

Merkez Bankası’nın yaptığı son açıklama sonrasında aylara göre uygulanacak faiz oranları şöyle oldu;

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92

3 aya kadar vadede faiz yüzde 59.04

6 aya kadar vadede faiz yüzde 53.41

1 yıla kadar vadede faiz yüzde 52.61

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01

100 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne?

Mevduat faizlerinin açıklanmasının ardından faiz getirileri de merak edilmeye başlandı. 100 bin TL’nin aylık getirisi 4493 TL’ye ulaştı. 500 bin lirasını olan ise ay sonunda 22 bin 466 lira net faiz getirisi elde edebiliyor. Bileşik faiz oranı ise yüzde 69,46 oranına yükseldi.