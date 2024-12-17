Pengu token’ın airdrop süreci sona erdi. Toplam arzı 88,88 milyar olarak belirlenen PENGU Coin için Binance heyecanı yaşanıyor. Bugün listelenecek token ile birlikte kripto para borsasında PENGU Coin işlemlerine başlanacak.

PENGU Coin USD, BNB, FDUSD ve TRY İşlemleri Başlıyor

Binance açıklamasında USD, BNB, FDUSD ve TRY gibi paritelerle spot ticaret için PENGU’nun kullanılabilecek ifade edildi.Binance ayrıca, Binance’in HODLer Airdrops programına katılan kullanıcılara dağıtılacak PENGU için ayrı bir airdrop duyurdu. Token, toplam 88.888.888.888 PENGU token arzıyla piyasaya sürülecek. Dağıtımın %25,9’u Pudgy Penguins NFT topluluğuna ayrılırken, %24,12’si Azuki, Bored Ape Mutant Ape, Doodles ve Memeland gibi diğer NFT topluluklarına ayrılıyor. Ek tahsisler arasında likidite havuzları için %12,35 ve Pudgy Penguins’in ana şirketi olan Igloo Inc. için %11,48 yer alıyor.

PENGU Coin Kaç Para?

Whale Market’ten gelen piyasa öncesi verilere göre PENGU’nun token başına 0,05 dolardan işlem görüyor.

Listeleme sonrasında çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.