Türkiye’de 2019 itibariyle ücretli bir şekilde alınması kararlaştırılan poşetler için 5 yıldan beri zam yapılmamıştı. Çoğu zaman sosyal medyada alay konusu olan poşet fiyatları için yeni bir açıklama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu tarafından yarın toplantı yapılacağı belirtilirken toplantıda fiyat değerlendirmesinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Plastik Poşet Fiyatına Zam Gelecek mi?

Komisyon toplantısının duyurulmasının ardından poşet fiyatına zam mı gelecek soruları gündem taşındı. 1 Ocak 2019’dan beri hiç zam yapılmayan poşet fiyatları nedeniyle işletmelerin ekonomik açında zarar ettiği belirtildi. Bakanlık bünyesinde kurulan komisyon, toplantıda katılımcıların taleplerini değerlendirecek.

Resmi açıklamaya göre toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılım sağlayacak.

Yapılacak görüşmeler sonrasında komisyon üyeleri 2025 plastik poşet fiyatları için kararını vererek kamuoyuna duyuracak.