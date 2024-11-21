Poşet fiyatlarına zam yapılacağına yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yapılan açıklamalarda işletmelerin 25 kuruş poşet fiyatı nedeniyle ciddi bir zarar yaşadığı belirtilmiş ve bu nedenle de yeniden fiyat değerlendirmesi yapılacağı ifade edilmişti. Bu toplantılar sonrasında poşet fiyatları kaç para olacak sorusu da gündeme geldi. İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

Poşet Fiyatları Kaç Para Olacak?

Poşet fiyatları önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Ancak temsilciler tarafından yapılan açıklamalarda poşetlerin maliyetinin 1,19 TL olduğu ve bu nedenle her poşet satışından işletmelerin zarar yaşadığı belirtildi. 5 yıldan beri yapılan satışlardan dolayı zarar yaşayan işletmeler, 2024 itibariyle yapılacak zam ile bu durumu telafi etmeyi hedefliyor.

1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında poşet fiyatlarının 1 TL ile 1 lira 50 kuruş arasında bir fiyata yükseltilmesi bekleniyor. 25 kuruş olan poşetler için zam oranı da böylece yüksek seviyeye ulaşmış olacak. Toplantıda poşetlerin ücretlendirilmesi sonrasında ciddi bir avantaj sağlandığı da belirtildi. Buna göre 10,6 milyar TL’lik tasarruf sağlandı, 1,5 milyon ton plastik atık önlendi ve 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellendi.