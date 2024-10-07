Renault Eylül ayındaki fiyat listesinde güncellemeye gitti. Renault ekim güncel fiyat listesinin duyurulmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketin yaşandığı görüldü. Bu nedenle Renault Ekim ayında çok daha fazla bütçe gerektirecek. Küçük oranlarda yapılmış olmasına karşın Renault Ekim ayında fiyatlarını arttırdı. Renault için Ekim ayı özel bir anlam da taşıyor. Öyle ki markanın yeni modellerinden birisi olan Rafale, Türkiye pazarında da yer aldı.

İşte Renault Ekim Güncel Fiyat Listesi

Renault en ucuz modeli Clio için fiyatları 1.184.900 TL’den 1.189.900 TL’ye yükseltti. Bu seviyelerden başlayan fiyatlarda Renault Ekim güncel fiyat listesi şöyle;

Model Eylül Fiyat Listesi Ekim Fiyat Listesi

Clio 1.184.900 TL 1.189.900 TL Taliant 1.011.000 TL 1.090.000 TL Yeni Captur – 1.595.000 TL Yeni Duster 1.249.000 TL 1.345.000 TL Megane E-Tech 1.641.000 TL 1.641.000 TL Megane 1.517.900 TL 1.546.900 TL Austral 1.856.000 TL 1.946.000 TL Rafale – 2.650.000 TL

Renault Clio Ekim Fiyatları

Renault’un en popüler modeli Renault Clio. Ucuz ve popüler olması nedeniyle markanın yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardığı bu modelde, benzinli olarak otomatik seçenekler sunuluyor. İki farklı versiyonda fiyatlar ise şöyle;

0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.189.900 TL

0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.285.000 TL

Renault’un diğer modellerindeki fiyatlar çok daha yüksek seviyelerde. Üstelik yeni dönemde donanımlar ve ek opsiyonlar için de fiyatlar yükseltildi.