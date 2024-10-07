Renault Eylül ayındaki fiyat listesinde güncellemeye gitti. Renault ekim güncel fiyat listesinin duyurulmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketin yaşandığı görüldü. Bu nedenle Renault Ekim ayında çok daha fazla bütçe gerektirecek. Küçük oranlarda yapılmış olmasına karşın Renault Ekim ayında fiyatlarını arttırdı. Renault için Ekim ayı özel bir anlam da taşıyor. Öyle ki markanın yeni modellerinden birisi olan Rafale, Türkiye pazarında da yer aldı.
İşte Renault Ekim Güncel Fiyat Listesi
Renault en ucuz modeli Clio için fiyatları 1.184.900 TL’den 1.189.900 TL’ye yükseltti. Bu seviyelerden başlayan fiyatlarda Renault Ekim güncel fiyat listesi şöyle;
Model Eylül Fiyat Listesi Ekim Fiyat Listesi
|Clio
|1.184.900 TL
|1.189.900 TL
|Taliant
|1.011.000 TL
|1.090.000 TL
|Yeni Captur
|–
|1.595.000 TL
|Yeni Duster
|1.249.000 TL
|1.345.000 TL
|Megane E-Tech
|1.641.000 TL
|1.641.000 TL
|Megane
|1.517.900 TL
|1.546.900 TL
|Austral
|1.856.000 TL
|1.946.000 TL
|Rafale
|–
|2.650.000 TL
Renault Clio Ekim Fiyatları
Renault’un en popüler modeli Renault Clio. Ucuz ve popüler olması nedeniyle markanın yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardığı bu modelde, benzinli olarak otomatik seçenekler sunuluyor. İki farklı versiyonda fiyatlar ise şöyle;
- 0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.189.900 TL
- 0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.285.000 TL
Renault’un diğer modellerindeki fiyatlar çok daha yüksek seviyelerde. Üstelik yeni dönemde donanımlar ve ek opsiyonlar için de fiyatlar yükseltildi.