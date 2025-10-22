Çarşamba, Ekim 22, 2025

Son Dakika

Trabzonspor, Inter Miami’nin Genç Orta Sahası Benjamin Cremaschi’ne Talip Oldu 2 dakika ago
Sebze ve Meyvede Yeni Dönem: Hal Yasasıyla Fiyatlar Dengelenecek 43 dakika ago
2026 Asgari Ücret Zammı İçin Masadaki Rakamlar Belli Oldu 1 saat ago
Yunus Akgün Menajerini Değiştiriyor 1 saat ago
Kış Saati Uygulaması Başlıyor mu? Saatler Bu Sene Geriye Alınacak mı? 2 saat ago
Motorin Fiyatlarına İndirim Geldi: 22 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları 2 saat ago
Eski Beşiktaş Kaptanları Necip ve Mert Hakkında Serdal Adalı’dan Açıklama 3 saat ago
Merkez Bankası Faiz Kararı Yarın Açıklanacak 3 saat ago
Organ Bağışı Vasiyeti Artık e-Nabız ve e-Devlet Üzerinden Hazırlanabilecek 4 saat ago
50 İlde Düzenlenen FETÖ Operasyonları İle 154 Kişi Tutuklandı 5 saat ago

Sebze ve Meyvede Yeni Dönem: Hal Yasasıyla Fiyatlar Dengelenecek

Özge Tekeli
43 dakika önce
0 0
Sebze ve Meyvede Yeni Dönem: Hal Yasasıyla Fiyatlar Dengelenecek

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlamak ve tüketicinin uygun fiyatla ürünlere ulaşmasını hedefleyen yeni “Hal Yasası” taslağında sona yaklaştı. Meclis gündemine taşınması beklenen düzenleme, üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde denetim ve destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni taslağa göre depolanabilir sebze ve meyve üreten çiftçilere depolama ve nakliye desteği verilecek. Böylece üreticilerin hasat döneminde düşük fiyattan satış yapmasının önüne geçilmesi, ürünlerin uygun koşullarda saklanarak arzın dengede tutulması hedefleniyor. Bu adımla, üretimin az olduğu dönemlerde yaşanan ani fiyat artışlarının da önlenmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, yol kenarlarında yapılan kayıt dışı satışlar da mercek altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yol kenarı denetim istasyonları, sebze ve meyve taşımacılığında kontrol noktası olarak kullanılacak. Bu denetimlerde Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli ile kolluk kuvvetleri görev alacak. Ayrıca ticaret il müdürlüklerindeki personel de denetimlere katılarak kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX