Sebze ve Meyvede Yeni Dönem: Hal Yasasıyla Fiyatlar Dengelenecek

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlamak ve tüketicinin uygun fiyatla ürünlere ulaşmasını hedefleyen yeni “Hal Yasası” taslağında sona yaklaştı. Meclis gündemine taşınması beklenen düzenleme, üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde denetim ve destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni taslağa göre depolanabilir sebze ve meyve üreten çiftçilere depolama ve nakliye desteği verilecek. Böylece üreticilerin hasat döneminde düşük fiyattan satış yapmasının önüne geçilmesi, ürünlerin uygun koşullarda saklanarak arzın dengede tutulması hedefleniyor. Bu adımla, üretimin az olduğu dönemlerde yaşanan ani fiyat artışlarının da önlenmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, yol kenarlarında yapılan kayıt dışı satışlar da mercek altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yol kenarı denetim istasyonları, sebze ve meyve taşımacılığında kontrol noktası olarak kullanılacak. Bu denetimlerde Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli ile kolluk kuvvetleri görev alacak. Ayrıca ticaret il müdürlüklerindeki personel de denetimlere katılarak kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacak.