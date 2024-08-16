Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla ilgili yeni bir genelge yapıldı.81 il müdürlüğüne gönderilerek bildirilen yeni genelge ile birlikte artık borç tahsilatları çok daha hızlı şekilde yapılabilecek. Alacak takibini yapabilmek için hızlı bir süreç takip edecek SGK, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim imkanı da elde edecek. 81 ile gönderilen genelge ile birlikte SGK yepyeni bir dönem başlatacak.

SGK’dan Özel Genelge: 6183 Sayılı Kanun

SGK’nın yeni ve özel genelgesi 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibini kapsıyor. Alacakların kısa vadede alınamaması nedeniyle yapılan yeni düzenlemede, ihtiyacı haciz uygulaması dahi yapılabilecek. Peki SGK’nın yeni düzenlemeleri neler? İşte madde madde düzenlemeden detaylar.