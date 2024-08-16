Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla ilgili yeni bir genelge yapıldı.81 il müdürlüğüne gönderilerek bildirilen yeni genelge ile birlikte artık borç tahsilatları çok daha hızlı şekilde yapılabilecek. Alacak takibini yapabilmek için hızlı bir süreç takip edecek SGK, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim imkanı da elde edecek. 81 ile gönderilen genelge ile birlikte SGK yepyeni bir dönem başlatacak.
SGK’dan Özel Genelge: 6183 Sayılı Kanun
SGK’nın yeni ve özel genelgesi 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibini kapsıyor. Alacakların kısa vadede alınamaması nedeniyle yapılan yeni düzenlemede, ihtiyacı haciz uygulaması dahi yapılabilecek. Peki SGK’nın yeni düzenlemeleri neler? İşte madde madde düzenlemeden detaylar.
- Adresi olmayan ve mal varlıklarını kaçırma riski olanlar için ihtiyati haciz uygulaması yapılacak.
- İhtiyati haciz uygulamasının önlenmesi adına teminat sunulması gerekecek.
- Tebligatlarda elektronik tebligat sistemine kademeli geçiş yapılacak.
- Elektronik tebligat yapılması halinde ihtiyati haciz uygulanabilecek.
- Elektronik tebligatlarda kabul süresi 5 gün olacak.
- Kişiler elektronik tebligatları takip etmekle sorumlu olacak. Alınmayan tebligatlardan dolayı SGK sorumlu olmayacak.
- Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerdeki sosyal güvenlik borçları SGK tarafından tahsil edilecek.
- Para, banka, teminat mektupları ve devlet iç borçlanma senetleri teminat olarak gösterilebilecek.