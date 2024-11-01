Asgari ücret zammı için soru işaretleri ve spekülasyonlar sürüyor. 2025 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için bu sefer SGK bütçesindeki detaylar ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği gelişmede önemli bir detay ortaya çıktığı için asgari ücret zammı gündemdeki sıcaklığını korudu. Peki, SGK bütçesine göre asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Zammında SGK Detayı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılındaki bütçesi resmiyet kazandı. 2025 yılında yüzde 27 oranında artış kaydeden bütçe 4.7 trilyon lira oldu. Kurumun giderleri için yüzde 35 oranında artış kaydedildi. Bu artış sonrasında ise SGK bütçesindeki gider 5.2 trilyon olarak belirlendi. Kurum açığı artarken bu oranlar ve artışlarda asgari ücret zammına dair detaylar da belirlendi.

Genel bütçenin üçte birini oluşturan SGK bütçesindeki tüm bu detaylar sonrasında prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında bir artış beklendiği görüldü. 2025 yılında yüzde 28,4 oranında bir artış ile prim ödemelerinin 3 trilyon 522,9 milyar lira olarak öngörüldü. Bu tablonun alt kalemlerinde ise asgari ücret için yüzde 25 oranında bir artış öngörülüyor. Emekli maaş ödemelerinde de 2025 yılında bütçeden yüzde 38 oranında daha fazla zam bekleniyor.

SGK’ya Göre Asgari Ücret Kaç Para Olacak?

Yüzde 25 oranında artış öngörülen asgari ücret zammında yeni rakamın 4250 TL artacak ve 21.252 TL olacak.