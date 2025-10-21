Sigara Fiyatlarına Zam: En Ucuz Sigara 87 TL Oldu

Sigara gruplarına yönelik fiyat artışları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan düzenlemenin ardından bir sigara grubunda daha fiyat güncellemesi yapıldı. Böylece 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatları yeniden değişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Zam yağmuru devam ediyor.” ifadesini kullanarak yeni fiyatlara ilişkin bilgi paylaştı.

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Belli Oldu

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük fiyatlı sigaranın 87 TL, en yüksek fiyatlı markanın ise 105 TL olduğu bildirildi. Türkiye genelinde en çok tercih edilen markaların satış fiyatı ise ortalama 95 TL seviyesinden başlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen zamlarla birlikte sigara fiyatları 100 TL sınırını aşmış, bazı markalarda 105 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Son artışla beraber bu fiyat aralığı kalıcı hale geldi.

Sigaraya Zamların Nedeni

Tütün ürünlerine yönelik fiyat artışlarının, üretim ve vergi maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığı belirtiliyor. Yetkililer, son dönemdeki düzenlemelerin maliyet baskısını dengelemeye yönelik olduğunu ifade ediyor.

Sigara gruplarına yapılan son zamla birlikte güncel fiyat listesi bayilerde uygulanmaya başladı.