Siirt’te Hazır Beton Üreticilerine Rekabet Soruşturması

Siirt’te faaliyet gösteren hazır beton üreticileri, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Kurum; Bilal Ensar İnşaat, Maruf Oysal-Uğur Beton, Tarlak Yapı ve Tekyol Beton şirketlerinin piyasada fiyat ve arz düzeyini belirleyip belirlemediklerini araştıracak.

Rekabet Kurulu, önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeleri 28 Ağustos 2025 tarihinde değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu firmaların hazır beton ve agrega satış fiyatlarını belirleme arzı kontrol etme ve personel maaşlarını belirleme gibi uygulamalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde incelenmesine karar verildi.

Kurul; ENSAR, TARLAK, TEKYOL ve UĞUR şirketlerinin hazır beton satış fiyatını ve arzını düzenlem, ayrıca ENSAR, TEKYOL ve UĞUR’un agrega satış fiyatlarını belirleyip arzı kontrol etme uygulamalarını mercek altına alacak. Bunun yanında tüm firmaların personel maaşlarını belirleme ve çalışan ayartmama yöntemleri de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu, soruşturmanın karara bağlanmasının ardından konuya ilişkin kamuoyu bilgilendirmesi yaptı. Kurum, soruşturmanın açılmasının şirketlerin suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve yasal süreç tamamlanana kadar herhangi bir ceza uygulanmayacağını açıkladı.