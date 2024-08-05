Türkiye’de merakla beklenen enflasyon verileri duyuruldu. son dakika enflasyon verileri kapsamında aylık ve yıllık bazda enflasyonun ne kadar olduğu belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE fiyatları ile Temmuz enflasyonu da belirlendi. Peki, son dakika enflasyon verileri neler söylüyor?

TÜİK’ten Son Dakika Enflasyon Verileri Duyurusu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, aylık yüzde 3,23 yıllık yüzde 61,78 arttı. Piyasa beklentisi ise TÜFE’nin yüzde 3,51 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23’e ineceği yönündeydi. Rakamlar beklentilerin altında açıklandı. Yeni raporda dikkat çeken detaylar şöyle;