SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin Zamlı Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz ayı zamlı maaş ödemelerine ilişkin takvim netleşti. Bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 16,67 oranındaki artış, emeklilerin hesaplarına tahsis numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. İlk olarak tahsis numarasının sonu 9 ile biten emekliler maaşlarını alacak. Ödeme planı şu şekilde devam edecek:

Sonu 7 ile bitenler için 18 Temmuz,

Sonu 5 ile bitenler için 19 Temmuz,

Sonu 3 ile bitenler için 20 Temmuz,

Sonu 1 ile bitenler için ise 21 Temmuz tarihinde ödeme yapılacak.

Diğer ödemeler ise şu şekilde sıralandı:

Sonu 8 olanlar 22 Temmuz,

Sonu 6 olanlar 23 Temmuz,

Sonu 4 olanlar 24 Temmuz,

Sonu 2 olanlar 25 Temmuz,

Sonu 0 olan emekliler de maaşlarını 26 Temmuz’da alabilecek.

BAĞ-KUR emeklilerinin ödemeleri de tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Buna göre;

Sonu 5, 7 ve 9 olanlar 25 Temmuz’da,

Sonu 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da,

Sonu 4, 6 ve 8 olanlar 27 Temmuz’da,

Sonu 0 ve 2 olanlar ise 28 Temmuz’da maaşlarını çekebilecek.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, emeklilerin maaşları yüzde 16,67 oranında artışla hesaplarına geçecek. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.