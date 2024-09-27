Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden birisi olan Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyasındaki Steve Hanke haberleri ve paylaşımları ise Türkiye2de gündem yarattı. Türkiye’nin geleceğine yönelik umutlu mesajlar veren ünlü ekonomist, GSYİH’nın 2026 yılı sonunda 16 bin 520 dolar olacağını söyledi. Türkiye’nin gölgelerinden çıkacağını belirterek enflasyon hesaplaması da yapan Steve Hanke haberleri ile kısa sürede manşetlerde yer aldı.

Steve Hanke Haberlerinde 2026 Vurgusu

Steve Hanke haberleri için gündem olan ekonomistin değerlendirmesinde şunları söyledi

“Trading Economics verilerine göre, Türkiye’de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor”

Bir sonraki paylaşımında ise Türkiye’nin enflasyonunu değerlendiren Steve Hanke, Türkiye gölgelerden çıkıyor dedi. Bu konudaki değerlendirmesinde ise “Bugün yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye’nin yıllık enflasyonunu %28,8 olarak doğru bir şekilde ölçebiliyorum. TÜRKİYE GÖLGELERDEN ÇIKIYOR.” dedi.

Türkiye’ye yönelik yapılan bu değerlendirmeler sosyal medyada günden oldu.