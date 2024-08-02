Türkiye’de emekli promosyonu konusunda tercih edilen bankalardan birisi olan TEB emekli promosyon teklifini güncelledi. 2024 Temmuz ayında artan emekli maaşlarına ek olarak en düşük emekli maaşının da yükselmesi, promosyon ücretlerini arttırdı. Maaşını TEB’den almayı kabul eden müşteriler için 3 yıl boyunca geçerli olacak promosyon teklifi yükseltildi.

TEB Emekli Promosyon 2024 Ücretleri

TEB emekli promosyon 2024 güncellemesi sonrasında emekli maaş tutarına göre tablo değişti. 5.000 TL’den başlayan emekli promosyonlarında en yüksek teklif 12.000 TL oldu. Maaşlara göre TEB promosyon ödemeleri şöyle;

1000 – 10.000 TL arası maaşları olanlara 5.000 TL

10000 TL – 15.000 TL arası maaşları olanlara 8.000 TL

15000 TL – 20.000 TL arası maaşları olanlara 10.000 TL

20000 TL ve üzeri arası maaşları olanlara 12.000 TL

TEB emekli promosyon 2024 rakamları diğer bankalar ile benzer seviyede olsa da bankacılık hizmetleriyle TEB fark yaratıyor.

TEB Emekli Promosyon Avantajları

Mobil uygulama, internet şubesi, çağrı merkezi üzerinden yapılan tüm havale ve EFT işlemleri, promosyon sözleşmesi yapan emekliler için ücretsiz hale getiriliyor. Her yıl yüksek oranlarda ödemelerin yapıldığı EFT ve havale masrafları böylece müşterilerin cebinde kalıyor.

Üstelik bunlara ek aidatsız bir şekilde TEB Bonus Kart, TEB She Kart ve CEPTETEB Dijital Kredi Kart kullanımı da sunuluyor.

Bir diğer TEB emekli promosyon avantajı ise ATM’ler. TEB ATM’si olmayan yerlerde her ay 3 işlem ücretsiz şekilde TEK ATM Platformu, Denizbank ve QNB Finansbank ATM’lerinden yapılabiliyor.