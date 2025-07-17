Temmuz Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına geçtiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bu kapsamda ailelere toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, SED programıyla çocukların eğitim giderlerinin karşılandığını ve sosyal gelişimlerinin desteklendiğini ifade etti. Çocukların, ailelerinin yanında güvenli bir ortamda yetişebilmeleri için her türlü desteğin sağlandığını belirten Göktaş, bakanlığın aile odaklı hizmet modellerine öncelik verdiğini vurguladı.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında SED ödemelerinin ortalama tutarı da yükseldi. Yeni düzenlemeyle birlikte destek miktarının ortalama 8 bin 198 liraya ulaştığı, artışlı ödemelerin ise Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.