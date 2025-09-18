Perşembe, Eylül 18, 2025

TMO, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Fiyatını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiyi desteklemek ve piyasa istikrarını sağlamak için 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını belirledi. İşte alım yapılacak fiyat...
TMO, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Fiyatını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını kilogram başına 120 TL olarak duyurdu. Karar, üretici lehine piyasa istikrarı sağlamak amacıyla alındı.

Ülke, çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında önemli bir paya sahip. Mevsimsel fiyat dalgalanmaları ve üretici mağduriyetini önlemek için TMO, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına 22 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

TMO; alımlar için gerekli teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda tüm üreticiler belirtilen tarihten itibaren ürünlerini TMO’ya teslim edebilecek.

