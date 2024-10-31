Togg T10X için beklenen yazılım güncellemesi cihazlara geldi. V1 ve V2 cihazlarında geçerli olan yeni güncellemede 7 özellik araçlarda kullanılabileceği belirtildi. ADAS dönüşümünün de yer aldığı yeni güncellemede kullanıcıların daha mobilite bir deneyim yaşayabileceği ifade edildi.

İşte Togg T10X Yazılım Güncelleme Özellikleri

Togg T10X’a gelen yazılım güncellemenin özellikleri şöyle;

Trafik işareti algılama sistemi

Arka trafik çarpışma uyarısı

Arka çapraz trafik uyarısı

Akıllı şerit takip sistemi

Şeritten ayrılma uyarısı

Ön çarpışma uyarısı

Acil durum frenleme

Togg T10X için güvenliği ön plana çıkaran yeni özellikler destekleyen tüm araçlarda kullanılabilecek. Ancak güncelleme doğrudan alınamayacak. Bu nedenle de araç sahiplerinin yapması gereken bazı işlemler var.

Togg T10X Yazılım Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Togg T10X yazılım güncellemesi, temas noktalarında yapılabilecek. Bu noktalarda yazılım yükleme ve dönüşüm yaptırabilecek araç sahipleri, yeni özellikleri işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanabilecek. Bu işlemler için ise 2 Aralık itibariyle yönlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Resmi duyuruda ise “Akıllı cihazım” kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım’dan itibaren Trumore’dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranmaya başlanacak.” denildi.

1 Eylül öncesinde teslim edilen araçlardaki tüm güncellemelerin 7 ile 10 ay arasında yapılabileceği ifade edildi.