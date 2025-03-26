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TOKİ konut başvuruları: Sosyal konut 2025 son durum!

TOKİ’nin sosyal konut projelerine, söz konusu projelere nasıl başvuru yapılacağına dair bayram öncesinde araştırmalar gerçekleştiriliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
TOKİ konut başvuruları: Sosyal konut 2025 son durum!

Dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin güncel sosyal konut projelerinin merak ederken, mart ayında da 250.000 sosyal konut projesi en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliklerine genelge gönderilmesinin ardından başvuru detayları merak konusu oldu. 

TOKİ 250 Bin Konut 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonu ile TOKİ tarafından ülke genelinde konut sahibi olmayan vatandaşlara destek olabilmek için sosyal konut projeleri hayata geçirilirken, önümüzdeki süreçlerde başvuru koşullarının, projenin ayrıntılarını Bakanlık ve TOKİ tarafından yapılacak açıklamalar ile birlikte netlik kazanması bekleniyor. 

İl ve ilçe merkezlerinde nüfusu 10.000 ve daha az olan yerler için en az 100 konut, nüfusu 10.000’den fazla olan yerler için en az 500 konut yapımı planlanıyor.

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