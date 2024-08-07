Türkiye’de engelli vatandaşların araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanıyor. Önümüzdeki dönemlerde değiştirilmesi planlanan bu düzenleme öncesinde Toyota engelli araç 2024 kampanyasının devam ettiğini duyurdu. Güncel fiyatlar üzerinden ciddi bir indirmin yapıldığı Toyota ÖTV araç fiyatlarında kampanya tüm modellerde geçerli. Peki Toyota engelli araç fiyatları 2024 kampanyasında son durum ne? Toyota engelli araç fiyatları ne kadar? Hangi modellerde indirim var? İşte merak edilenler..
Toyota Engelli Araç Kampanyası Hangi Modelleri Kapsıyor?
Toyota’nın engelli araç fiyatları 2024 itibariyle listedeki modelleri kapsıyor;
- Yenilenen Corolla
- Yenilenen Corolla Hybrid
- Corolla Cross Hybrid
- Yeni Toyota C-HR Hybrid
- Corolla Hatchback Hybrid
- Yeni Yaris Cross Hybrid
- Yeni Yaris Hybrid
- Camry
- RAV4 Hybrid
- Proace City
- Proace City Cargo
Toyota Engelli Araç Fiyatları 2024
Listedeki tüm modeller Toyota engelli araç 2024 kampanyası dahilinde satın alınabilir. Peki hangi model kaç para? İşte Toyota engelli araç fiyatları 2024 kampanyası;
Yenilenen Corolla Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2024 MY
Liste Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına
Özel Sınırlı Sayıda
Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.430.000
|1.346.500
|1.5 Dream Multidrive S
|1.494.000
|1.429.000
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|1.577.500
|1.512.500
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|1.680.000
|1.615.000
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|1.792.500
|1.727.500
Yenilenen Corolla Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel
ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL)
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|1.719.000
|1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|1.781.000
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|1.827.000
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|1.961.000
Corolla Cross Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel
ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına
Özel Sınırlı Sayıda Kredi
Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|1.965.000
|1.790.000
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|2.021.000
|1.840.000
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.201.000
|2.025.000
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|2.353.000
|2.165.000
|1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.385.000
|2.195.000
Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel
ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel
Sınırlı Sayıda Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|1.842.500
|1.752.500
|1.615.000
|1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
|2.056.500
|1.966.500
|1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT
|2.176.500
|2.086.500
Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2024 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Lansmana Özel
2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|1.735.000
|1.590.000
|1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|1.875.000
|1.750.000
Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2024 MY
Liste Fiyatları (TL) (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel
Sınırlı Sayıda Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|1.632.500
|1.537.500
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|1.746.500
|1.641.000
|1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|1.808.000
|1.692.500
|1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|1.993.000
|1.873.500
Yeni Yaris Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2024 MY
Liste Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel
Sınırlı Sayıda Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|1.410.000
|1.295.000
|1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|1.595.000
|1.470.000
Camry Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2023 MY
Fiyatları (TL)
|2.5 Hybrid Passion e-CVT
|3.811.550
RAV4 Hybrid Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel
ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına
Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT
|3.365.500
|3.150.500
|2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT
|3.700.000
|3.466.000
|2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT
|3.885.500
|3.631.500
|2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT
|3.894.000
|3.640.000
Proace City Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2024 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Lansmana Özel
Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı
2024 MY Fiyatları** (TL)
|Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel
Sınırlı Sayıda Kampanyalı
2024 MY Fiyatları* (TL)
|1.5 D 130 HP Dream A/T
|1.220.000
|1.195.000
|1.195.000
|1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T
|1.380.000
|1.350.000
|1.322.500
|1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T
|1.460.000
|1.430.000
|1.372.500
Proace City Cargo Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Lansmana
Özel 2024 MY Fiyatları (TL)
|1.5 D Vision M/T
|890.000
|1.5 D Dream M/T
|930.000