Türkiye’de engelli vatandaşların araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanıyor. Önümüzdeki dönemlerde değiştirilmesi planlanan bu düzenleme öncesinde Toyota engelli araç 2024 kampanyasının devam ettiğini duyurdu. Güncel fiyatlar üzerinden ciddi bir indirmin yapıldığı Toyota ÖTV araç fiyatlarında kampanya tüm modellerde geçerli. Peki Toyota engelli araç fiyatları 2024 kampanyasında son durum ne? Toyota engelli araç fiyatları ne kadar? Hangi modellerde indirim var? İşte merak edilenler..

Toyota Engelli Araç Kampanyası Hangi Modelleri Kapsıyor?

Toyota’nın engelli araç fiyatları 2024 itibariyle listedeki modelleri kapsıyor;

Yenilenen Corolla

Yenilenen Corolla Hybrid

Corolla Cross Hybrid

Yeni Toyota C-HR Hybrid

Corolla Hatchback Hybrid

Yeni Yaris Cross Hybrid

Yeni Yaris Hybrid

Camry

RAV4 Hybrid

Proace City

Proace City Cargo

Toyota Engelli Araç Fiyatları 2024

Listedeki tüm modeller Toyota engelli araç 2024 kampanyası dahilinde satın alınabilir. Peki hangi model kaç para? İşte Toyota engelli araç fiyatları 2024 kampanyası;

Yenilenen Corolla Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2024 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına

Özel Sınırlı Sayıda

Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL) 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.430.000 1.346.500 1.5 Dream Multidrive S 1.494.000 1.429.000 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.577.500 1.512.500 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.680.000 1.615.000 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.792.500 1.727.500

Yenilenen Corolla Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.719.000 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.781.000 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.827.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.961.000

Corolla Cross Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına

Özel Sınırlı Sayıda Kredi

Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL) 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.965.000 1.790.000 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.021.000 1.840.000 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.201.000 2.025.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.353.000 2.165.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.385.000 2.195.000

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.842.500 1.752.500 1.615.000 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.056.500 1.966.500 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.176.500 2.086.500

Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2024 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Lansmana Özel

2024 MY Fiyatları* (TL) 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.735.000 1.590.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.875.000 1.750.000

Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2024 MY

Liste Fiyatları (TL) (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.632.500 1.537.500 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.746.500 1.641.000 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.808.000 1.692.500 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.993.000 1.873.500

Yeni Yaris Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2024 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.410.000 1.295.000 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.595.000 1.470.000

Camry Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Fiyatları (TL) 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.811.550

RAV4 Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına

Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) 2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT 3.365.500 3.150.500 2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT 3.700.000 3.466.000 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT 3.885.500 3.631.500 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT 3.894.000 3.640.000

Proace City Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2024 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Lansmana Özel

Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı

2024 MY Fiyatları** (TL) Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2024 MY Fiyatları* (TL) 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.220.000 1.195.000 1.195.000 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.380.000 1.350.000 1.322.500 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.460.000 1.430.000 1.372.500

Proace City Cargo Fiyatları