Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak, 3 milyon 175 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan arttı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda yüzde 23,9 olarak hesaplandı.

İşte İşsizlik Oranları

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: