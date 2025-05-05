TÜİK Verileriyle Nisan Ayı Enflasyonu: Beklentilerin Altında Kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Aylık bazda enflasyon yüzde 3 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu oran, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ekonomistlerin nisan ayı için öngördüğü enflasyon ortalaması yüzde 3,24 seviyesindeydi. Beklentiler yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 arasında değişiklik gösterirken, açıklanan veriler hem aylık hem de yıllık bazda bu tahminlerin gerisinde kaldı.

TÜFE’de (2003=100) yaşanan değişim, Nisan 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 3,00; geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,86 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon artışı ise yüzde 48,73 olarak kaydedildi.

En Fazla Artış Konut Grubunda

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 74,07 ile konut harcamalarında görüldü. Gıda ve alkolsüz içecek grubu yüzde 36,09 oranında artarken, ulaştırma grubunda yıllık artış yüzde 22,76 oldu. Bu üç ana grubun yıllık enflasyona etkileri sırasıyla; konutta yüzde 9,98, gıdada yüzde 9,21 ve ulaştırmada yüzde 3,84 olarak hesaplandı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise konut harcamalarında yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 3,80 ve gıda ile alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 oranında artış yaşandı. Bu grupların Nisan ayı enflasyonuna etkileri, konutta yüzde 0,74, ulaştırmada yüzde 0,57 ve gıdada yüzde 0,51 oldu.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) de Yükseldi

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecek, tütün ürünleri ve altını hariç tutan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise aylık bazda yüzde 3,10, yıllık bazda ise yüzde 36,81 oranında yükseldi. Bu gösterge, yıllık bazda Aralık 2024’e kıyasla yüzde 12,71, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 47,82 artış gösterdi.

143 Temel Başlıktan 121’inde Artış Kaydedildi

Nisan ayında endekste yer alan 143 temel harcama kaleminden 121’inde fiyat artışı görüldü. 18 temel başlıkta düşüş kaydedilirken, 4 kalemde ise değişim yaşanmadı.

Ekonomik beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, piyasalarda yakından takip edilirken, fiyat artışlarının özellikle konut ve ulaştırma kalemlerinde yoğunlaştığı gözlendi.