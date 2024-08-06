Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında büyük tartışmalara neden olan enflasyon sepetinde bir önceki aya göre muayene ücretlerinin çok az artması ve veteriner ücretlerinin sabit kalması dikkat çekti. Üstelik kira fiyatlarının da gerçek piyasaya göre yüzde 90’lara varan bir düşük tutar üzerinden hesaplanması tepki topladı.

Doktor Muayenesi 34 TL, Veteriner Ücreti 726 TL

Yeni listeye göre doktor muayene ücretleri 1 ay içeriisnde 33,69 TL’den 34,03 TL’ye yükseldi. Çok düşük kalan bu artışın yanı sıra veteriner ücretleri de 726 TL’de sabit kaldı. Türkiye’deki ev kiraları ise 6256 TL üzerinden hesaplandı.

TÜİK Temmuz enflasyon liste ücretleri