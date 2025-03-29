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Tüpraş 2025 TPRS temettü ödemeleri ne zaman tarihi!

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş temettü ödemesi yapacağını açıklarken, ödemelerin hangi tarihte ve kaç TL olarak gerçekleşeceği merak ediliyor.  

Yayınlanma:
Ali Editör
Tüpraş 2025 TPRS temettü ödemeleri ne zaman tarihi!

Tüpraş’ın temettü ödemelerini hangi tarihte gerçekleştireceği, temettü dağıtmak için ne kadar kar payı açıkladığı merak edilirken, hisse başına ödenecek olan temettüler 27 Mart itibariyle genel kurul tarafından kabul edildi. Bu kapsamda, temettü ödemelerinin iki taksit halinde gerçekleşeceği belli olurken, ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Tüpraş Temettü Ödemeleri 2025

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 2024 yılına ait net dönem kârını 18.310.000.000 TL olarak açıklarken, 2025 yılı için yatırımcılara ödenecek temettü miktarı da belli oldu. 

Tüpraş’ın aldığı karara göre 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek ve iki taksit şeklinde verilecek. 

Temettülerin ilk taksiti 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL olarak, ikinci taksiti ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak sağlanacak. 

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