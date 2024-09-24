Türkiye’nin dünya genelinde bilinen havayolu markası Türk Hava Yolları, Pakistan’ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayollarını satın almak istiyor. Bugün gündeme düşen ve uluslararası alanda büyük ilgi gören satın alma girişiminde tarafların ortak şartlarda anlaşma sağlaması bekleniyor.

Türk Hava Yolları İçin Devletten Resmi Duyuru

Konuyla ilgili detaylar bugün Pakistan’dan geldi. Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik açıklamalarında şirketler arasında görüşmelerin sürdüğü ve PIA’nın THY bünyesinde yer alabileceği belirtildi. Pakistan Hükümeti ile yapılan görüşmelerde tarafların ılımlı bir süreç yürüttüğü de eklendi.

Pakistan’ın ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak bu satın almanın bedeli henüz resmiyet kazanmadı. Ancak ülkedeki istikrarın sağlanması adına ülke kaynaklarında bu çok önemli bir gelişme olarak duyuruldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olan ülke, yapılacak satış ile birlikte ekonomik anlamda elini de güçlendirmiş olacak.

Türk Hava Yolları Neden Pakistan’ı Tercih Etti?

Bölgedeki etkinliğini arttırmak ve yatırımlarını sürdürmek isteyen THY için PIA cazip bir fırsat olarak görülüyor. Yaklaşık 2.9 milyar dolar borcu olan PIA, ülke ekonomisinin de kötü olması nedeniyle sürdürülebilir yapıda değil. 1 Ekim 2024’te yapılacak özelleştirme işlemleri ile Türk Hava Yolları yeni bu alanda yeni dönem başlatabilir.