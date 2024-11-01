Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türk lirası mevduat hesaplarına yönelik yeni düzenlemeye yer verildi. Hesaplardan alınan stopaj oranlarında değişikliğe gidildiği ve stopaj oranlarının arttırıldığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte yüksek faizden yararlanmak isteyen vatandaşlar için daha yüksek oranda bir kesintiye gidileceği görüldü.

Türk Lirasında Mevduatlarından Ne Kadar Stopaj Alınacak?

Türkiye’de mevduat ve katılım hesaplarını kapsayan yeni stopaj oranlarında vade, faiz oranlarına göre gelir vergisi kesintisi yapılacak. Tüm müşteriler için aynı olmayacak bu oranlarda elde edilen gelire göre bir oranda kesinti yapılacak.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre stopaj oranları şöyle;

Kısa vadeli mevduatta yüzde 10

6 ay vadeli mevduatta yüzde 10

1 yıldan uzun süreli mevduatlarda yüzde 5

Yapılan açıklamaya göre yeni mevduat oranları 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Önceden yüzde 7,5 olarak belirlenen oranlar yeni düzenleme ile yüzde 10’a çıktı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikte şöyle denildi;

MADDE 1-22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “% 7,5” ibareleri “% 10”, “% 5” ibareleri “% 7,5” şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna “1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5,” ibaresi eklenmiştir.