Türkiye’de personel maaşları ile öne çıkan şirketlerden birisi olan Türk Telekom’da toplu iş görüşmeleri sona erdi. Çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken 2 Temmuz’dan beri başlayan görüşmeler geçtiğimiz gün itibariyle sona erdi. Türk Telekom tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalarda ise 8800 kişiyi kapsayan görüşmelerin sona erdiği ve yeni zam oranının belirlendiği ifade edildi.

İşte Türk Telekom Çalışanlarının Maaşlarına Yapılacak Zam

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 8800 kişi için yüzde 36,5 oranında zam yapılmasında karar kılındığı ifade edildi. KAP’a açıklama yapan şirketin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi;

“İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, ilgili çalışanlarımıza;

– 31.08.2024 tarihinde almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %36,50 oranında ücret artışı yapılmasına,

– Şirketimizde bir yılın üzerinde hizmeti olan çalışanlarımızın %36,50 oranındaki ücret artış oranlarının her 3 hizmet yılı için %1 oranı (%5 ile sınırlı) ilave edilerek uygulanmasına,

– 2025 yılı Mart ve Eylül aylarındaki ücret artış dönemlerinde ise oluşacak altı aylık enflasyon oranına, bu oranın %15’i kadar refah payı ilave edilmesi suretiyle bulunacak oranda ücret artışı yapılmasına karar verilmiştir.”