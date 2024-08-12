Türkiye’de internet fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında yeni zamlı paketlerini duyuran Türk Telekom, yeni fiyatları internet sitesinden de duyurdu.

Türk Telekom İnternet Fiyatları %30 Zamlandı

Türk Telekom’un paylaştığı yeni tarifelerde yüzde 30 oranında zam uygulandığı görüldü. Bu kapsamda en düşük ücret 579 TL olarak belirlendi. 16 Mbps hızındaki tarifede aylık ücret 579 TL olurken daha yüksek hızlı internet paketlerinde fiyatlar 1000 TL barajını aştı. Özellikle yüksek hızda internet gereksinimi olanlar için yeni zamlı fiyatlar yeni süreçte bütçeleri zorlayacak.

İşte Zamlı Türk Telekom İnternet Paketleri

Yeni dönem itibariyle yeni başvuru yapacaklara uygulanacak fiyatlar şöyle;