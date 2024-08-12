Türkiye’de internet fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında yeni zamlı paketlerini duyuran Türk Telekom, yeni fiyatları internet sitesinden de duyurdu.
Türk Telekom İnternet Fiyatları %30 Zamlandı
Türk Telekom’un paylaştığı yeni tarifelerde yüzde 30 oranında zam uygulandığı görüldü. Bu kapsamda en düşük ücret 579 TL olarak belirlendi. 16 Mbps hızındaki tarifede aylık ücret 579 TL olurken daha yüksek hızlı internet paketlerinde fiyatlar 1000 TL barajını aştı. Özellikle yüksek hızda internet gereksinimi olanlar için yeni zamlı fiyatlar yeni süreçte bütçeleri zorlayacak.
İşte Zamlı Türk Telekom İnternet Paketleri
Yeni dönem itibariyle yeni başvuru yapacaklara uygulanacak fiyatlar şöyle;
|Kampanya Adı
|Hız
|İnternet Türü
|Taahhüt Süresi
|İlk Dönem Ücreti
|İlk Dönem Süresi
|Sonraki Dönem Ücreti
|Sonraki Dönem Süresi
|Ek Bilgiler
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|16 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|270 TL
|3 Ay
|540 TL
|12 Ay
|İlk 3 Ay %50 İndirim
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|24 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|275 TL
|3 Ay
|550 TL
|12 Ay
|İlk 3 Ay %50 İndirim
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|50 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|290 TL
|3 Ay
|580 TL
|12 Ay
|İlk 3 Ay %50 İndirim
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|100 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|300 TL
|3 Ay
|600 TL
|12 Ay
|İlk 3 Ay %50 İndirim
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|200 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|350 TL
|3 Ay
|700 TL
|12 Ay
|500 TL Hepsiburada Hediye Çeki
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|500 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|425 TL
|3 Ay
|850 TL
|12 Ay
|500 TL Hepsiburada Hediye Çeki
|Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
|1000 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|515 TL
|3 Ay
|1.030 TL
|12 Ay
|Online Başvuruya Özel
|Evinde Hız Online’da Fırsat Kampanyası
|16 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|299 TL
|5 Ay
|579 TL
|10 Ay
|Online Başvuruya Özel
|Evinde Hız Online’da Fırsat Kampanyası
|24 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|299 TL
|5 Ay
|589 TL
|10 Ay
|Online Başvuruya Özel
|Evinde Hız Online’da Fırsat Kampanyası
|50 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|329 TL
|5 Ay
|619 TL
|10 Ay
|Online Başvuruya Özel
|Evinde Hız Online’da Fırsat Kampanyası
|100 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|329 TL
|5 Ay
|649 TL
|10 Ay
|Online Başvuruya Özel
|Evinde Hız Online’da Fırsat Kampanyası
|200 Mbps
|Fiber
|15 Ay
|399 TL
|5 Ay
|749 TL
|10 Ay
|Online Başvuruya Özel