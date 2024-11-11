Türkiye’de işsizlik oranları yüksek seviyelerde. Ancak iş arayanlar ağır iş şartlarından yakınıyor, işverenler ise gençlerin iş seçtiğini öne sürüyor. Yaşanan bu tartışmalar sonrasında ithal işçi durumu gündeme geldi. Bazı mesleklerde 1 milyonu aşkın işçi açığının kapatılmaması ve açığın her geçen gün artması ithal işçi ile çözüm bulunabilir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, ithal işçi alınacak mı? K

İthal İşçi Talebi İşverenlerden Geldi

Konuyla ilgili gündem işverenlerin bakanlık ve ilgili birimlere yaptığı ithal işçi talebi ile ortaya çıktı. İşverenlerin gençlere yönelik masa başı iş isteniyor, iş beğenilmiyor gibi gerekçileriyle gündeme taşınan ithal işçi vatandaşlardan destek görmedi. Bakanlıklar ise konuyla ilgili değerlendirme kararı aldı. Değerlendirme sonucunun ne olacağı bilinmezken işgücünde ithalat yöntemine gidilmesi, Türkiye’deki ekonomik dengeleri tamamen değiştirebilecek potansiyelde.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile yapılan ilk görüşmelerden şu an için herhangi bir sonuç çıkmadı. Ancak sektörel olarak kritik sektörler için kapsamlı bir değerlendirmenin yapılması gündemde. Konuyla ilgili yapılan ilk sokak röportajlarında ve sosyal medyadaki yorumlarda ise Türkiye’de milyonlarca işsiz olduğuna ve şartları iyileştirmek yerin ithal işçi yoluna gidilmesine tepki gösterildi.