Ocak ve Temmuz ayı arasında yapılan araç satışlarına yönelik yeni raporlar paylaşıldı. Raporlara tüm dünyada SUV modelleri damga vurdu. Türkiye’de de dünya genelinde olduğu gibi en çok satışı yapılan araçlar SUV modeller oldu. Türkiye’de yerli ve milli olarak tanıtımı yapılan TOGG’un satışlarda düşüşe geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte En Çok Satılan SUV Modelleri
Ocak ile Temmuz ayları arasında Türkiye’de 536 bin 351 adet SUV model satışı gerçekleşti. Bu modellerde en çok satan SUV modelleri listesi ise şöyle oluştu;
- CHERY TIGGO 8 PRO: 16.040 adet
- FİAT EGEA CROSS: 14.829 adet
- CHERY TIGGO 7 PRO: 14.416 adet
- DACIA DUSTER: 13.067 adet
- TOGG T10X: 12.718 adet
- CHERY OMODA 5: 10.683 adet
- PEUGEOT 3008: 10.265 adet
- PEUGEOT 2008: 9.054 adet
- HYUNDAİ BAYON: 8.811 adet
- MG HS: 8.040 adet
- NİSSAN QASHQAİ: 7.987 adet
- VOLKSWAGEN TAİGO: 6.940 adet
- VOLKSWAGEN TİGUAN: 6.590 adet
- DACİA SANDERO STEPWAY: 6.538 adet
- PEUGEOT 408: 6.506 adet
- OPEL CROSSLAND: 5.971 adet
- HYUNDAİ TUCSON: 5.640 adet
- SKODA KAMİQ: 5.621 adet
- OPEL MOKKA: 5.598 adet
- FORD PUMA: 5.570 adet