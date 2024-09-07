Ocak ve Temmuz ayı arasında yapılan araç satışlarına yönelik yeni raporlar paylaşıldı. Raporlara tüm dünyada SUV modelleri damga vurdu. Türkiye’de de dünya genelinde olduğu gibi en çok satışı yapılan araçlar SUV modeller oldu. Türkiye’de yerli ve milli olarak tanıtımı yapılan TOGG’un satışlarda düşüşe geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte En Çok Satılan SUV Modelleri

Ocak ile Temmuz ayları arasında Türkiye’de 536 bin 351 adet SUV model satışı gerçekleşti. Bu modellerde en çok satan SUV modelleri listesi ise şöyle oluştu;