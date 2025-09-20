Türkiye’de Her Gün 349 Şirket Kuruluyor, 206’sı Kapanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Ocak-Ağustos 2025 dönemine ilişkin veriler, iş dünyasındaki dengelerin giderek kırılganlaştığını ortaya koydu. Rakamlar, yeni girişimlerin sayısında sınırlı bir artış yaşanırken, kapanan şirketlerin de ciddi biçimde yükseldiğini gösterdi.

TOBB verilerine göre yılın ilk sekiz ayında kurulan şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmelerinin toplamı 83 bin 792 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,05 artış anlamına geliyor. Ancak aynı dönemde faaliyetine son veren işletmelerin sayısı da yüzde 4,3 yükselerek 29 bin 410’a ulaştı.

Tasfiye edilen şirketler de eklendiğinde kapanan işletme sayısı 49 bin 580’e çıktı. Böylece günlük ortalamada 349 işletme kurulurken, 206 işletme faaliyetlerini sonlandırdı.

Ağustos Verileri Dikkat Çekti

Ağustos ayında kurulan işletme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,16 azalarak 10 bin 724’e geriledi. Aynı ayda kapanan işletmelerin sayısı günlük ortalamada 192 oldu. Kurulan şirketlerin sermayesi ise temmuz ayına kıyasla yüzde 27,8 düşüşle 28 milyar 821 milyon lirada kaldı.

Ocak-Ağustos döneminde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 497 olarak kayıtlara geçti. Bu şirketlerin toplam sermayesi 14 milyar 369 milyon lirayı buldu. Sermayenin yüzde 79,2’sine karşılık gelen 11 milyar 375 milyon lirası doğrudan yabancı yatırımcılar tarafından sağlandı.

Kapanan Şirket Sayısında Artış

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 0,6 düşerken, kapanan şirketlerde yüzde 11,1 artış yaşandı. Tasfiye süreçlerinin de etkisiyle toplam kapanış rakamlarının hızla yükselmesi, iş dünyasında ayakta kalmanın giderek zorlaştığını gösteriyor.