Türkiye’de İşsizlik Oranı Ağustos’ta Yüzde 8,5’e Yükseldi

TÜİK’in açıkladığı Ağustos 2025 verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,5’e çıkarken, işsiz sayısı 3 milyonu aştı; genç işsizlik oranı ise yüzde 16’ya ulaştı.
Özge Tekeli
30 dakika önce
Türkiye’de İşsizlik Oranı Ağustos’ta Yüzde 8,5’e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin olarak hesaplandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,6 düzeyinde tahmin edildi.

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı 208 bin kişi yükselerek 32 milyon 829 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda ise yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü sayısı bir önceki aya göre 376 bin artışla 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,6 puanlık yükselişle yüzde 54’e ulaştı. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 16’ya yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin haftalık fiili çalışma süresi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 41,8 saat oldu. Bu rakam temmuz ayına göre 0,7 saat azalışa işaret etti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 29,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, işgücü istatistiklerine ilişkin bir sonraki bülteni 27 Ekim 2025’te yayımlayacak.

