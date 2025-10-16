Türkiye’de Konut Satışları 9 Ayda 1,1 Milyonu Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı konut satış istatistiklerine göre yılın ilk dokuz ayında ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727’ye ulaştı. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 oranında yükseldi.

Eylül ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1’e yükseldi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artışla 162 bin 493’e çıktı. Bu satışların 38 bin 571’i ilk el konutlardan oluştu.

Eylül ayında ipotek dışındaki konut satışları yüzde 3,4 artışla 129 bin 391’e ulaştı. Toplam satışlar içinde bu kategorinin payı yüzde 85,9 olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında ise diğer satış türlerinden 966 bin 234 konut el değiştirdi.

İlk El Konut Satışları Yüzde 5 Arttı

Ülke genelinde ilk el konut satışları eylülde yüzde 5 artışla 47 bin 117 oldu. Bu rakam, toplam satışların yüzde 31,3’ünü oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde ilk el satışları yüzde 13,9 artışla 342 bin 641’e yükseldi.

Eylülde ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 103 bin 540’a çıktı. Toplam satışlar içinde ikinci elin payı yüzde 68,7 olarak belirlendi. Yılın ilk dokuz ayında ise ikinci el satışlar yüzde 21,6 artarak 786 bin 86’ya ulaştı.

Yabancılara Satışlarda Gerileme

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde yüzde 7,7 azalarak 1.867 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancı payı yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında yabancıya satışlar yüzde 12,6 düşüşle 14 bin 944’e geriledi.

Eylül ayında yabancı alıcılar arasında ilk sırayı 267 konutla Rusya vatandaşları aldı. Rusları, 202 konutla İran, 146 konutla Irak vatandaşları izledi.

İstanbul Yine İlk Sırada

Eylül ayında en fazla konut satışı 24 bin 119 işlemle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u, 9 bin 644 satışla Ankara ve 6 bin 60 satışla İzmir takip etti. En az konut satışı ise 70 adetle Ardahan’da kaydedildi.