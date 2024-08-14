Konut kredilerinde faizler yüzde 3’ün üzerinde. Son yılların en yüksek seviyelerinde seyreden konut kredileri nedeniyle ev almak isteyenler için kredi seçeneği rafa kalktı. Ev fiyatının 2 katına kadar faiz ödemek istemeyen ve ev sahibi olmak isteyenler ise şirketlerin özel kampanyalarından yararlanmaya çalışıyor. Bu kampanyalar ise sektörde hareketlilik yaratmış durumda. Öyle ki TÜİK verilerine göre konut satışları bir önceki aya göre yüzde 60 oranında artış kaydetti. Sektör en iyi Temmuz aylarından birisini geride bıraktı.

Nakit Alımlar Arttı

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla elinde birikmiş parası olanlar, yüksek kira getirisi sağlayacak konutlara yöneldi. Banka faizleri uygun olmasa da daha düşük fiyatla satılan 1+1 evlere yönelen yatırımcılar, bu evlerden aylık ortalama 20 bin TL’lik kira getirisi elde ediyor. Şirketlerin yaptığı kampanyaların ilgi görmesi ise daha fazla şirketin kampanyalar başlatmasını sağladı. Bundan sonraki süreçte sektörde daha fazla hareketlilik bekleniyor.