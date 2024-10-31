Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle ekonomik sorunlar devam ediyor. Dönemsel olarak Türk-İş tarafından yapılan araştırmanın yeni sonuçları paylaşıldı. Türkiye’deki açlık ve yoksulluk sınırını araştıran konfederasyon, Ekim 2024 için çalışmalarını noktaladı.

İşte Türkiye’deki Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Türk-İş açıklamalarına göre Türkiye’deki açlık sınırı 20 bin 431 TL oldu. Asgari ücretin 3 bin 430 TL üzerine çıkan açlık sınırı, Türkiye’deki ekonomik durumu gözler önüne serdi. Ekim ayında gıda fiyatlarındaki yükseliş önemli etkenlerden birisi oldu. Öyle ki gıda fiyatları ekim ayında yüzde 3,03 oranında yükseliş kaydetti. Yıllık düzeyde ise gıda fiyatlarındaki artış Ekim itibariyle yüzde 49,31 oldu.

Yoksulluk sınırı ise önceki dönemde 64 bin 595 TL olarak açıklanmıştı. Yeni dönemde ise bu sınır 66 bin 553 TL olarak güncellendi. Araştırmada Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin maliyetleri de ayrıntılı olarak duyuruldu. Buna göre ailenin;