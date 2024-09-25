Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Raporda yer alan verilerde Türkiye için negatif gelişmelere yer verildi. Yapılan resmi açıklamalara göre dünya genelinde süren dezenflasyon sürecinin devam ediyor. Reel gelirlerin iyileşmesi ve ülkelerin para politikalarındaki sıkı tutumlarını yavaş yavaş bırakmaya başlaması, ekonomik alanda büyüme tahmininin yükseltilmesini sağladı. OECD’nin daha önce yüzde 3.1 olarak açıkladığı büyüme tahmini revize edildi ve yüzde 3.2 olarak düzeltildi. 2025 tahmininde ise değişiklik yapılmadı.

OECD’den Türkiye Ekonomisi Yorumu

OECD’nin Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirme ise dikkat çekti. Buna göre büyüme tahminin aşağı yönlü düzelten kurum yüzde 0,2 oranındaki düzeltme ile tahminin yüzde 3.2 olarak açıkladı. 2025 yılı beklentisinde ise yüzde 0,1 oranındaki düşüş ile yüzde 3,1 olarak duyuruldu.

Enflasyon kısmında ise Türkiye’de yüksek enflasyonun devam edeceğine dikkat çekildi. 2025 yılı genelinde enflasyon etkisinin hafifleyeceği ancak tek haneli rakamlara ulaşılmayacağı belirtildi. Bu nedenle de enflasyonda düzeltme yapıldı. 12 aylık enflasyon yüzde 0,5 arttırıldı ve yüzde 56 olarak açıklandı. 2025 yılın için ise yüzde 0,2 artış yapılarak yüzde 29,2 olarak güncelleme yapıldı.