Türkiye’de araç fiyatlarındaki dengesizlik devam ediyor. Bu dengesizlikler sonrasında araç fiyatları yeniden güncellendi. Yapılan güncelleme sonrasında en ucuz otomobiller listesi de değişti. Sıfır araç almak isteyen ancak en ucuz fiyatlı modelleri merak edenler için en ucuz otomobiller listesi büyük kolaylık sağlıyor.

İşte En Ucuz Otomobiller

Türkiye’de en ucuz otomobil 855,900 TL’den satılan Fiat Panda oldu. Ağustos başlangıç fiyatı 830.900 TL olarak duyurulan model, 1 aylık süre sonrasında 25 bin TL zamlandı. İşte en ucuz otomobiller listesi;