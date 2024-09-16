Türkiye’de araç fiyatlarındaki dengesizlik devam ediyor. Bu dengesizlikler sonrasında araç fiyatları yeniden güncellendi. Yapılan güncelleme sonrasında en ucuz otomobiller listesi de değişti. Sıfır araç almak isteyen ancak en ucuz fiyatlı modelleri merak edenler için en ucuz otomobiller listesi büyük kolaylık sağlıyor.
İşte En Ucuz Otomobiller
Türkiye’de en ucuz otomobil 855,900 TL’den satılan Fiat Panda oldu. Ağustos başlangıç fiyatı 830.900 TL olarak duyurulan model, 1 aylık süre sonrasında 25 bin TL zamlandı. İşte en ucuz otomobiller listesi;
|Model
|Ağustos Fiyatı
|Eylül Fiyatı
|Fiat Panda
|830.900 TL
|855.900 TL
|Dacia Spring
|892.000 TL
|892.000 TL
|Hyundai i10
|905.000 TL
|960.000 TL
|Citroen C3
|963.000 TL
|988.000 TL
|Fiat Egea Sedan
|969.900 TL
|989.900 TL
|Leapmotor T03
|999.000 TL
|999.000 TL
|Kia Picanto
|995.000 TL
|1.010.000 TL
|Fiat 500
|997.900 TL
|1.022.900 TL
|Hyundai i20
|985.000 TL
|1.030.000 TL
|Fiat Egea Cross
|1.052.900 TL
|1.072.900 TL