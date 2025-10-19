Türkiye’nin En Zengini Değişti: İşte, Forbes Listesinin Başındaki İsimler

Forbes’un güncellenen Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi, Türkiye’deki servet sıralamasında değişikliğe gitti. Yıllardır listenin zirvesinde yer alan iş insanı Murat Ülker, bu yıl tahtını ABD merkezli yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’ya devretti.

Forbes verilerine göre Hamdi Ulukaya 2025 itibarıyla 13,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun isim sponsorluğu ile de gündeme gelen Ulukaya, böylece Murat Ülker’i geride bırakarak listenin yeni lideri konumuna yükseldi.

Uzun yıllardır zirveyi bırakmayan Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sıraya geriledi. Onu, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 4,7 milyar dolar ile takip etti.

Forbes 2025: Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi