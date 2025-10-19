Pazar, Ekim 19, 2025

Son Dakika

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın Performansından Memnun Kalmadı 17 dakika ago
Türk Moda Dünyasının Öncü İsimlerinden Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti 40 dakika ago
Asgari Ücret İçin Kritik Tarih Belli Oldu: Komisyon 21 Ekim’de Toplanıyor 44 dakika ago
Dolar ve Euro’da Son Durum Ne? 19 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları 1 saat ago
Türkiye’nin En Zengini Değişti: İşte, Forbes Listesinin Başındaki İsimler 2 saat ago
Sitare Akbaş, “Çarpıntı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 2 saat ago
WhatsApp, Yanıtsız Mesajlar İçin Yeni Sınırını Duyurdu 3 saat ago
Şişli’de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı 4 saat ago
İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig’den Büyük İlgi 19 saat ago
Galatasaray Başakşehir Maçı Öncesi Muhtemel 11’ler Belli Oldu 20 saat ago

Türkiye’nin En Zengini Değişti: İşte, Forbes Listesinin Başındaki İsimler

Forbes’un 2025 güncel milyarderler listesine göre Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya 13,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olurken, uzun yıllardır zirvede yer alan Murat Ülker ikinci sıraya geriledi.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Türkiye’nin En Zengini Değişti: İşte, Forbes Listesinin Başındaki İsimler

Forbes’un güncellenen Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi, Türkiye’deki servet sıralamasında değişikliğe gitti. Yıllardır listenin zirvesinde yer alan iş insanı Murat Ülker, bu yıl tahtını ABD merkezli yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’ya devretti.

Forbes verilerine göre Hamdi Ulukaya 2025 itibarıyla 13,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun isim sponsorluğu ile de gündeme gelen Ulukaya, böylece Murat Ülker’i geride bırakarak listenin yeni lideri konumuna yükseldi.

Uzun yıllardır zirveyi bırakmayan Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sıraya geriledi. Onu, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 4,7 milyar dolar ile takip etti.

Forbes 2025: Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi

  1. Hamdi Ulukaya: 13,7 milyar dolar

  2. Murat Ülker: 5,4 milyar dolar

  3. Şaban Cemil Kazancı: 4,7 milyar dolar

  4. Erman Ilıcak: 2,9 milyar dolar

  5. Mehmet Sinan – Tara Ailesi: 2,8 milyar dolar

  6. Ferit Şahenk: 2,6 milyar dolar

  7. İpek Kıraç: 2,5 milyar dolar

  8. Sevim Arsel: 2,4 milyar dolar

  9. Filiz Şahenk: 2,4 milyar dolar

  10. Mustafa Rahmi Koç: 2,2 milyar dolar

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX