Türkiye’nin Ünlü Alışveriş Sitesi N11 Yabancı Yatırımcıya Satıldı

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından N11, Rekabet Kurumu’nun onayıyla Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited’e satıldı. Bu hamle, Türkiye’deki büyük e-ticaret platformlarının çoğunun artık yabancı sermaye tarafından yönetileceğini gösteriyor.

Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin tamamının DMSF Holding tarafından devralınmasını onayladı. Yayımlanan resmi açıklamada, işlemle ilgili herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmediği ve devralma işleminin engellenmesi için bir neden bulunmadığı vurgulandı.

N11’in Yabancı Yatırımcılara Satılması, Yerli Sahiplik Dönemini Kapatıyor

2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Kore merkezli SK Group’un ortaklığıyla kurulan N11, Türkiye e-ticaret pazarında önemli bir yer edinmişti. 2023 yılında Getir tarafından satın alınan şirket, 2024’te ise Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borançılı Teknoloji’ye geçmişti. Ancak şimdi N11’in yabancı bir grup olan DMSF Holding’e devredilmesi, yerli ortaklık yapısının sonlandığı anlamına geliyor.

Bu satışla birlikte Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarının yabancı yatırımcıların kontrolüne geçmiş oldu. Daha önce Trendyol, Çinli Alibaba grubuna, Hepsiburada ise yabancı yatırımcılara devredilmişti.

Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited, teknoloji ve dijital ekonomi alanlarında yaptığı yatırımlarla biliniyor. N11’in satın alımı, şirketin Türkiye’deki ilk büyük e-ticaret yatırımı olarak kayda geçti.