Türkiye’de 2024 itibariyle en çok satın alınan markalardan birisi Chery olmuştu. Chery’nin uygun fiyatlı elektrikli modelleri kısa sürede piyasada benimsendi. Yüksek satış rakamlarına ulaşması sonrasında Türkiye’deki TOGG’u dahi geride bırakmayı başaran Chery, gelen ek vergilendirme sistemleriyle birlikte eski günlerinden çok uzak kaldı. Chery Ekim 2024 fiyatları açıklaması sonrasında da bu durum net bir şekilde ortaya çıktı. Arka arkaya gelen zamlar ve ek vergiler sonrasında Chery güncel fiyatları cazibesini yitirdi.

İşte Chery Ekim 2024 Güncel Fiyatları

Chery Ekim 2024 güncel fiyatları açıklanması sonrasında araçların büyük bir bölümünün 2 milyon seviyesinde olduğu görüldü.

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Tiggo8 Pro Max 2.027.000 TL 2.055.000 TL Tiggo7 Pro Max 1.796.000 TL 1.820.000 TL Omoda5 Pro 1.637.000 TL 1.650.000 TL

Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden birisi Chery Tiggo 8 olmuştu. Bu modelin şu andaki satış fiyatları 2 milyon üzerinde.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 2.055.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 2.200.000 TL

Chery Tiggo7 Pro fiyatı ise bir üst versiyona göre çok daha düşük. Bu modellerdeki fiyatlar ise şöyle;